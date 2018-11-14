FİNANS

Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de yapılan Esas Gayrimenkul bünyesindeki 10Burda AVM, kent protokolünün katılımı ile hizmete girdi.

Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de yapılan Esas Gayrimenkul bünyesindeki 10Burda AVM, kent protokolünün katılımı ile hizmete girdi. 100 milyon dolara mal olan AVM'de 1200 kişi çalışacak.
Merkez Altıeylül ilçesindeki adliye kavşağı yanında hizmet verecek olan Esas Gayrimenkul’ün toplam 100 milyon dolarlık yatırımı 10Burda AVM, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. AVM’nin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zeki Kafaoğlu, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Esas Holding CEO’su Kazım Köseoğlu, ilçe belediye başkanları, Balıkesir iş dünyası ve davetliler katıldı.
Açılış öncesi konuşan Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Türkiye’de alışveriş merkezlerinin en çok istihdam yaratan yerlerden birisi olduğunu söyledi. Kamışlı, “Türkiye’deki toplam 400 küsur alışveriş merkezine 58 milyar dolarlık yatırım yapılmış olup, bu alış veriş merkezlerindeki nitelikli çalışan sayısı 520 bin kişidir. Biz 10Burda AVM için 1200 kişi iş imkanı sağlamış olacağız. Bundan sonra 2019’da Adana’daki açılışımızda beraber toplam AVM’lerdeki çalışan sayımız 10 bini bulmuş olacaktır. Burada 40 bin metrekare kiralanabilir alan, 135 mağazası ile 1200 araç kapasiteli otoparkı, 2 bin metrekare eğlence alanı, 7 sinema salonu, yeme, içme, kültür ve sanat etkinlikleriyle Balıkesir ve çevre ilçeleri bir araya getirmeyi planlıyoruz. 10Burda’da yapılmayanları yapmak, yaşanmayanları yaşatmak için varız. 10Burda Balıkesir’in yeni yaşam ve buluşma merkezi olacak” dedi.
‘BU AVM DİĞERLERİNDEN FARKLI’
Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 10Burda AVM için “Bu AVM diğerlerinden çok farklı” diyerek sözlerine başladı. Kafaoğlu, burada sadece ticaretin düşünülmediğini, kültür ve sanatı da içinde barındıran alışveriş merkezini Balıkesir’e kazandıran Esas Holding yöneticilerine teşekkür etti. Kafaoğlu, ayrıca yeni yapılan adliye kavşağı ile bu bölgedeki trafik sorununu çözdüklerini hatırlatarak, Esas Holding’in ayrıca yayalar için bir üstgeçit yapacağı bilgisini verdi.
Konuşmaların ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösterilerini sundu. Daha sonra Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, beraberinde protokol ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından, ay sonuna kadar açık kalacak olan Balmumu Müzesi ve AVM’deki işyerleri gezildi.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldıBalıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldıBalıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldıBalıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artışAlmanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış
TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalımTBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.