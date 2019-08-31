FİNANS

Balıkesir'de "av sezonu"na dualarla açılış

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

Erdek ilçesinde düzenlenen sembolik açılış töreninde çocuklar, gece saatlerinde "Vira bismillah" diyerek denizlere açılacak babaları için dua etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizlerde av sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçeye bağlı kırsal Çakıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene katılan çocuklar, gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek denizlere açılacak babaları için dua etti.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, törende yaptığı konuşmada, Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan kentte kayıtlı bin 175 tekne, 27 balıkçı barınağı ve çekek yeri olduğunu söyledi.

Denizde gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip kişi sayısının 5 bin 283 olduğu bilgisini veren Candan, "Sularda ise bu sayı 181'dir. Amatör balıkçılıkla uğraşan kişi sayısı ise 3 bin 155'tir. Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında, 2018-2019 döneminde 70 bin sazan balığı yavrusu çeşitli göletlere bırakıldı. Su ürünleri yetiştiricilik desteklemelerinin başladığı 2005 yılından bugüne il genelinde 1 milyon 462 bin liralık destekleme ödemesi yapıldı." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, 2019-2020 sezonunun sembolik açılışı gerçekleştirildi.

Mehter takımının da gösteri sunduğu törene katılanlara, teknelerde balık ikram edildi.

Törene, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil İbrahim İlanku, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Erdek su ürünleri av sezonu

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