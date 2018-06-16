FİNANS

Balıkesir'de bayram tatili yoğunluğu

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2018 10:33 | Son Güncelleme

Edremit Körfezi'nin Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye, Ören beldelerinin yanı sıra Ayvalık ilçesi Ramazan Bayramı tatilinde on binlerce tatilciye ev sahipliği yapıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle adeta doldu taştı.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleriyle, bunlara bağlı Cunda Adası, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre ve Akçay gibi Kuzey Ege'nin turizm merkezlerine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kış aylarında yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Ayvalık'ın tatil dolayısıyla nüfusunun neredeyse on katı turisti ağırladığı tahmin ediliyor.

Ayvalık'ın cazibe merkezlerinden Cunda Adası'na giden tek ana arterde trafik, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen binlerce araç nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi.

İlçeye bağlı Küçükköy ve Altınova mahallerinde de trafikte yoğunluk yaşandı. Ayvalık'ta, tüm otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, birçok tesis odalarına ilave yatak koymak zorunda kaldı.

Cunda Adası'nda restoran işleten Ahmet Kaçar, beklentilerin altında kalan kış mevsiminin ardından bayram tatilinin yüzlerini güldürdüğünü belirterek, "İnşallah böyle devam eder. Turizm sezonu 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından başlar. Ramazan ayı çok durgun geçti. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacaktır." dedi.

Midilli atlarıyla tatilcilerin çocuklarını gezdiren Saki Dizlek de ciddi bir hareketlilik yaşadıklarını dile getirerek, "İşlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Tatilcilerin gelmesiyle Pony (Midilli atı) sezonunu açtık. Bayramla başlayan bu hareketliliğin seçimlerin ardından da süreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cunda Adası ile Ayvalık merkez arasında yıllardır motor teknelerle nostaljik seferler düzenleyen kaptan Ali Çambek de "Turizm sezonu seçimlerin ardından başlayıp ekim ayına kadar sürer. Ramazan Bayramı hareketliliğinden çok memnunuz." diye konuştu.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Antalya turizminde bir rekor dahaAntalya turizminde bir rekor daha
TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştıTIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvalık balikesir bayram yoğunluğu

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fast-food zinciri McDonald’s'tan çok önemli karar! Artık kullanmayacak

Fast-food zinciri McDonald’s'tan çok önemli karar! Artık kullanmayacak

Et fiyatlarında fırsat bayramı! Kasaplar uyardı

Et fiyatlarında fırsat bayramı! Kasaplar uyardı

Dünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdı

Dünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde bir rekor daha

Antalya turizminde bir rekor daha

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.