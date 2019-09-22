FİNANS

Balıkesir'de "Uluslararası Zeytinyağı Tadım Eğitimi"

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

Türk, Yunan ve İsrailli uzmanların eğitim verdiği organizasyonda, kaliteli zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı tadımı konusunda bilgilendirme yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ticaret Odası tarafından düzenlenen organizasyonda yabancı danışmanlar ve tadım uzmanı tarafından "Uluslararası Zeytinyağı Tadım Eğitimi" verildi.

Güre Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programda, zeytinyağı danışmanı İsrailli Ehud Soriano ve Yunanistan'dan gelen Kostas Liris ile tadım uzmanı Birsen Can Pehlivan, katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye'nin zeytin üretimi yapılan bölgelerinden 40 kişinin yer aldığı üç günlük eğitimin sonunda katılımcılar, zeytinyağı tadımı uzmanlık belgesi aldı.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinyağı tadım eğitimlerine üç yıl önce başladıklarını ve her geçen yıl katılımların daha da arttığını söyledi.

İyi zeytinyağının nasıl olabileceği konusunda kurslar düzenlediklerini aktaran Salon, "Bu eğitimleri üreticilerimizin uluslararası standartlarda, daha iyi ve kaliteli yağ elde edebilmeleri için yapıyoruz. Tüm üretici arkadaşlarımızın bu tadımlarda olmasını istiyoruz çünkü zeytincilik, gerçekten doğru sandığımız fakat gelişime açık olan bir sektör." dedi.

Soriano da kaliteli zeytinyağı elde etmek için çeşitli aşamalar olduğunu dile getirdi.

Bu aşamaların tarladan başlayıp sıkım sürecine, şişeleme ve pazarlamaya kadar uzandığını vurgulayan Soriano, "Her aşamada, kaliteli zeytinyağı üretmemize yardımcı olacak veya engel olabilecek her türlü etki ve etmenin farkında olup ona göre üretim yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Liris ise eğitime katılanların ilgi ve heyecanından çok etkilendiğini belirtti.

Homeros'un, zeytinyağını "altın sıvı" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Liris, "Çok heyecanlıyım, yeni hasat döneminde ortaya çıkacak ürünleri görmek ve tatmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yıl muhteşem örnekler olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tadım uzmanı Pehlivan da eğitimde zeytinyağının tadım ve kimya kısmını anlattığını söyleyerek, yeni gelişen üretim tekniklerinin avantajları ve dezavantajları konusunda teknik bilgiler verdiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Edremit zeytinyağı

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