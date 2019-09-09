FİNANS

Balıkesir'de üretip 18 ülkeye tohum ihraç ediyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

Balıkesir'de tohum üzerine faaliyet gösteren bir firma, ürettiği 110 çeşit sebze tohumundan 28'ini İtalya, Rusya, Azerbaycan, Romanya ve İran başta olmak üzere 18 ülkeye pazarlıyor - Firmanın Genel Müdürü Ümit Baysal: - "İtalya'ya genelde bakla ve biber tohumu ihracatı yapıyoruz. İran'da karpuz, kavun ve turp çeşitleri daha çok tercih ediliyor. Özbekistan'a domates, biber ve patlıcan gönderdik. Bu yıl Romanya'ya biber tohumu ihraç edeceğiz"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de bir firma tarafından üretilen sebze tohumları 18 ülkeye ihraç ediliyor.

Ümit ve Serkan Baysal kardeşlere ait firma, hem kendi bünyesindeki hem de anlaşmalı oldukları çiftçilerin tarlalarında sebze tohumu üretiyor.

Tohumlar iki kardeşin sahibi olduğu fabrikada paketlenerek başta İtalya, Rusya, Azerbaycan, Romanya ve İran olmak üzere 18 ülkeye pazarlanıyor.

Firmanın Genel Müdürü Ümit Baysal, AA muhabirine, tohumculuk işinin kendilerine babası ve annesinden kaldığını söyledi.

Sertifikalı ve standart sebze tohumu ürettiklerini belirten Baysal, "Yaklaşık 30 tür altında 110 çeşit sebze tohumu üretiyoruz. Kendi çeşitlerimiz, ıslah programımız var, bunların üretimlerini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığının araştırma enstitülerinde geliştirilmiş sebze çeşitlerinin de üretimini yapıyoruz." dedi.

Tohum üretiminin uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Baysal, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili üretimlerimizin yüzde 90'ını sözleşmeli çiftçilerimizle yapıyoruz. Bunlar da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tohum yetiştiricilerinden oluşuyor. Konuyla ve üretimle ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gerekiyor. Yıllardan beri çalıştığımız yetiştiricilerimiz var. Bu çiftçilerle tohum üretimini gerçekleştiriyoruz."

- "İhraç ettiğimiz ürün ülkeye göre değişiyor"

Yurt dışına yönelik üretim de yaptıklarını anlatan Baysal, 110 çeşitten 28'ini ihraç ettiklerini dile getirdi.

İtalya, Rusya, Azerbaycan, Romanya ve İran başta olmak üzere 18 ülkeye tohum gönderdikleri bilgisini veren Baysal, "İhraç ettiğimiz ürün, ülkeye göre değişiyor. İtalya'ya genelde bakla ve biber tohumu ihracatı yapıyoruz. İran'da karpuz, kavun ve turp çeşitleri daha çok tercih ediliyor. Özbekistan'a domates, biber ve patlıcan gönderdik. Bu yıl Romanya'ya biber tohumu ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baysal, yurt dışı pazarlarını artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Firmanın dış satışının her yıl arttığına dikkati çeken Baysal, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, yıllık üretimimizin yarısını yurt dışına ihraç etmek. Yıllık tohum üretim alanımız 4 bin dekar, bunun 2 bin dekarında ürettiğimiz tohumun hepsini ihraç etmek istiyoruz. İhracatımız 2018 verilerine göre 800 bin avroya yaklaşmış durumda. Türkiye'de tohumculuk sektörü son yıllarda çok hızlı gelişiyor. Dış pazarda Tarım ve Orman Bakanlığının desteğine ihtiyacımız var çünkü yurt dışındaki firmaların köklü olmasından dolayı rekabette güçlük çekiyoruz. Bazı yıllarda üretim maliyetleri ülkemizde çok yüksek olabiliyor. İhraç edilecek sebze tohumuna belirli bir oranda destek verilirse biz de yurt dışındaki rekabet gücümüzü artırabiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
balikesir ihracat tohum

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