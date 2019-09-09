Balıkesir'de üretip 18 ülkeye tohum ihraç ediyorlar

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de bir firma tarafından üretilen sebze tohumları 18 ülkeye ihraç ediliyor.

Ümit ve Serkan Baysal kardeşlere ait firma, hem kendi bünyesindeki hem de anlaşmalı oldukları çiftçilerin tarlalarında sebze tohumu üretiyor.

Tohumlar iki kardeşin sahibi olduğu fabrikada paketlenerek başta İtalya, Rusya, Azerbaycan, Romanya ve İran olmak üzere 18 ülkeye pazarlanıyor.

Firmanın Genel Müdürü Ümit Baysal, AA muhabirine, tohumculuk işinin kendilerine babası ve annesinden kaldığını söyledi.

Sertifikalı ve standart sebze tohumu ürettiklerini belirten Baysal, "Yaklaşık 30 tür altında 110 çeşit sebze tohumu üretiyoruz. Kendi çeşitlerimiz, ıslah programımız var, bunların üretimlerini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığının araştırma enstitülerinde geliştirilmiş sebze çeşitlerinin de üretimini yapıyoruz." dedi.

Tohum üretiminin uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Baysal, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili üretimlerimizin yüzde 90'ını sözleşmeli çiftçilerimizle yapıyoruz. Bunlar da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tohum yetiştiricilerinden oluşuyor. Konuyla ve üretimle ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gerekiyor. Yıllardan beri çalıştığımız yetiştiricilerimiz var. Bu çiftçilerle tohum üretimini gerçekleştiriyoruz."