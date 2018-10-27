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Balıkesir'de vali ve beraberindeki protokol üyeleri zeytin hasadı yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

Balıkesir'de vali ve beraberindeki protokol üyeleri zeytin hasadı yaptı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 14. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Günleri etkinliği kapsamında zeytin hasadı yapıldı.

Mutluköy Mahallesi'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık denince akıllara Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kaliteli zeytin yağlarının geldiğini söyledi.

Yazıcı, Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli zeytin yağlarının Ayvalık'ta üretildiğini belirterek, "Günümüzde her ürünün markalandığı bir dönemdeyiz. Ürettiğimiz her ürünlerde, dünya ve Avrupa standartlarının altında kalırsak, ürettiğimiz ürün hiçbir işe yaramaz. Ayvalık'ta gerçekten adından söz ettiren çok kaliteli zeytinyağı markalarımız var. Bunların sayısının artmasını istiyor ve bekliyoruz." diye konuştu.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın da zeytinin bölgenin olmazsa olması olduğunu dile getirdi.

Zeytinin ilçe kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Büyükçıvgın, "Biz 'Ayvalık zeytinin başkentidir.' diyoruz. Zeytin ağacı bizim için hayatın ta kendisidir. Ayvalık, tarihi, mimarisi, doğası ve lezzetleriyle, turizmin de başkentidir. Bu nedenle çabalarımızın bir amacı da Ayvalık'a dikkati çekmek, kentimize her yıl daha fazla turist gelmesini saylamak." ifadelerini kullandı.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay ise yeni zeytin hasat döneminin bölgedeki tüm üreticiler için bereketli olmasını diledi.

Zeytinin Ayvalık için önemli bir geçim kaynağı olduğunu aktaran Kıtay, "Geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız, tarihimiz olan, ölmez ağaç zeytin ağacının gölgesinde yeni bir hasat dönemine daha başlamış bulunmaktayız. Her yeni hasat, yeni bir heyecan ve umut demektir. Burada da büyük bir heyecanımızı tüm paydaşlarımızla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zeytin ağacına olan saygımızı hep birlikte dile getiriyoruz. Çiftçilerimizin ve sektörümüzün problemlerini hep birlikte değerlendirmekten de son derece mutluyuz." dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer ise şöyle konuştu:

"Zeytin ülkemizin milli bir değeridir. Zeytine sahip çıkmak ve onu korumak lazım. Yüzyıllardır zeytin ve zeytinyağı, ülkemizde birçok insanın ekmek kapısı ve bereketi olmuştur. Biz bu şenliklerle zeytinyağının Türkiye genelinde tüketimini arttırmayı hedefledik. Bu şenliklere başladığımızda ülkemiz genelindeki kişi başı zeytinyağı tüketimi 700 gramken, şimdi 2 kilograma ulaştı. Hedefimiz ise 5 kilogramdır. Almanya'da zeytin ağacı yok ama bu ülkede kişi başı zeytinyağı tüketim oranı yıllık 5 kilogram. Biz Ayvalık zeytinyağı için coğrafi işareti almıştık. Şimdi ise Avrupa Birliği coğrafi işaretini ticaret odamızın almasını bekliyoruz. İnşallah o coğrafi işaretle birlikte Ayvalık'ın zeytinyağı uluslararası bir kritere kavuşacaktır."

Konuşmaların ardından etkinliğe Bosna Hersek'ten katılan gençler, Büyükçıvgın ile Kıtay’a hediye takdim etti.

Törenin ardından Vali Yazıcı'nın öncülüğündeki protokol üyeleri, zeytin hasadı yaptı ve zeytinin sıkılarak zeytinyağına dönüşmesine tanık oldular.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, zeytin sanayicileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

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