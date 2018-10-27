Balıkesir'de vali ve beraberindeki protokol üyeleri zeytin hasadı yaptı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 14. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Günleri etkinliği kapsamında zeytin hasadı yapıldı.

Mutluköy Mahallesi'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık denince akıllara Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kaliteli zeytin yağlarının geldiğini söyledi.

Yazıcı, Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli zeytin yağlarının Ayvalık'ta üretildiğini belirterek, "Günümüzde her ürünün markalandığı bir dönemdeyiz. Ürettiğimiz her ürünlerde, dünya ve Avrupa standartlarının altında kalırsak, ürettiğimiz ürün hiçbir işe yaramaz. Ayvalık'ta gerçekten adından söz ettiren çok kaliteli zeytinyağı markalarımız var. Bunların sayısının artmasını istiyor ve bekliyoruz." diye konuştu.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın da zeytinin bölgenin olmazsa olması olduğunu dile getirdi.

Zeytinin ilçe kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Büyükçıvgın, "Biz 'Ayvalık zeytinin başkentidir.' diyoruz. Zeytin ağacı bizim için hayatın ta kendisidir. Ayvalık, tarihi, mimarisi, doğası ve lezzetleriyle, turizmin de başkentidir. Bu nedenle çabalarımızın bir amacı da Ayvalık'a dikkati çekmek, kentimize her yıl daha fazla turist gelmesini saylamak." ifadelerini kullandı.