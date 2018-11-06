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Balıkesir'de yerli ve milli elektrikli otobüs dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve TEMSA arasında şehiriçi yolcu otobüslerinin elektrikli hale dönüştürülmesi için görüşmeler başladı.

Balıkesir'de yerli ve milli elektrikli otobüs dönemi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve TEMSA arasında şehiriçi yolcu otobüslerinin elektrikli hale dönüştürülmesi için görüşmeler başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu ile bir araya gelen TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, yeni elektrikli otobüsü inceleyerek şehir turu attı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sessiz ve Temiz Şehir’ vizyonu kapsamında şehiriçi toplu ulaşım araçlarının elektrikli otobüslere dönüştürülmesi için çalışmalar başladı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım bir araya geldi. Başkan Kafaoğlu ve Yıldırım, TEMSA’nın MD9 Electricity model araçlarıyla ilgili görüşmeler yaptı.
‘TESLA İLE GÖRÜŞMELERE SON VERİLDİ’
Balıkesir’i sessiz, temiz ve yeşil şehir yapabilmek için çalışmalar başlattıklarını söyleyen Zekai Kafaoğlu, "Büyükşehir ekibimiz bu hedefler için çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili olarak bazı belediyelerle fikir çalışması yaptılar. Son olarak da toplu taşımada kullanacağımız bu elektrikli araçlarla ilgili TESLA ile görüştüler. Ancak daha sonra TESLA ile görüşmelerimizi sonlandırdık. Onlardan bu konuda bilgi almak için davet etmiştik ama o daveti geri çektik. Bu konuda özelikle yerli ve milli sanayiye destek olma açısından ve ülkemizdeki kaynakları değerlendirme konusunda TEMSA’nın da bu konuda ciddi çalışmaları var. Bizim 2023 sessiz şehir perspektifimize uygun bu otobüslerle ilgili bize bilgi verecekler. Bu otobüsleri toplu ulaşımda kullanmak istiyoruz" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE KULLANILIYOR
Balıkesir’de tanıttıkları MD9 Electricity model aracın aynı zamanda Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de hizmet verdiğini, diğer bir aracın da Gaziantep’te toplu taşımada kullanıldığını ifade eden TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım ise "TEMSA olarak vizyonumuz yakın gelecekte otomotiv endüstrisini şekillendirecek akıllı şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olmak. Bu doğrultuda elektrikli ve sürücüsüz araçlar konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.
TEMSA olarak her yıl cirolarının yaklaşık yüzde 5’lik bölümünü Ar-Ge’ye ayırdıklarını, bu rakamın da Türkiye ortalamasının katbekat üzerinde olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, "Bu çalışmaların bir meyvesi olarak; 9 metrelik MD9 Electricity’nin yanı sıra 12 metrelik Avenue Electron model aracımızı da seri üretime hazır hale getirdik. Farklı uzunluklarda birden fazla elektrikli otobüsü banttan indirme noktasına gelmiş dünyadaki sayılı üreticiler arasındayız" diye konuştu.
Toplantı ardından AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımı ile MD9 Electricity model araç ile şehir turu atıldı. Şehir turunda TEMSA yetkilileri araç hakkında teknik bilgiler verdi.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de yerli ve milli elektrikli otobüs dönemiBalıkesir'de yerli ve milli elektrikli otobüs dönemiBalıkesir'de yerli ve milli elektrikli otobüs dönemiBalıkesir'de yerli ve milli elektrikli otobüs dönemi

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