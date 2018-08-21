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"Balıkesir'e 1,5 milyon tatilci geldi"

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 18:50 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu: - "Yaklaşık olarak 1,5 milyon nüfus geldi. Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Halkımızın Balıkesir'de daha rahat tatil yapabilmesi ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: - "Çok ciddi bir yoğunluk var. Şükürler olsun bütün turizm tesislerimiz dolu. Bu da ilimiz adına sevindirici"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tatilcilerin kente büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Yaklaşık olarak 1,5 milyon nüfus geldi. Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, öğretmenevinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde gazetecilere kentteki Kurban Bayramı tatili yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatil dolayısıyla Balıkesir'e adeta turist akını olduğunu vurgulayan Kafaoğlu, "Yaklaşık olarak 1,5 milyon nüfus geldi. Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Halkımızın Balıkesir'de daha rahat tatil yapabilmesi ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları oluşacak trafik yoğunluğuna karşı uyaran Kafaoğlu, "Bayram zehir olmasın. Bayramlardaki trafik kazalarında, savaşlarda kaybettiğimiz kadar insan kaybediyoruz. Bu da bizleri üzüyor." diye konuştu.

- Sahil kesimlerindeki nüfus 10 kat arttı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da bayram tatili dolayısıyla Balıkesir'in turistik sahil kesimlerindeki nüfusun 10 kat arttığını belirtti.

Kamu kurumları olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Güvenlik ve asayiş yönünden gerekli tedbirleri aldık. Bir sıkıntımız yok. Sağlıkla ilgili birtakım talepler oluyor. Onun da tedbirlerini aldık. Güvenlik ve sağlık konusunda bölgede hazır vaziyetteyiz ve yeterli takviyeyi yaptık. Çok ciddi bir yoğunluk var. Şükürler olsun bütün turizm tesislerimiz dolu. Bu da ilimiz adına sevindirici."

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