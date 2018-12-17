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Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Son 15 yılda, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin 3,5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktı" - "Biz Türkiye olarak daha fazla mal sattık, ama Balkanlardan daha fazla mal aldık. Karşılıklı ticaretimizi Balkan ülkeleri olarak 6 kat artırdık" - (AB üyeliği) "Bizler de, aday ülkeler veya potansiyel aday ülkeler olarak, katılım sürecinin gerektirdiği reformları hızlandırmalıyız. Aynı şekilde, AB de kapıyı açık tutmak zorunda"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 15 yılda Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin 3,5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktığını belirterek, "Biz Türkiye olarak daha fazla mal sattık ama Balkanlardan daha fazla mal aldık. Karşılıklı ticaretimizi Balkan ülkeleri olarak 6 kat artırdık." dedi.

Aynı zamanda Balkan Odalar Birliği (ABC) Dönem Başkalığını da yürüten Hisarcıklıoğlu, ABC Genel Kurulu’nun açılış oturumundaki konuşmasında, küresel ekonomik yapının hızla değiştiği bu dönemde yeni ortaklıklar ve ittifakların kurulduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ülkelerin birlikte hareket etmesi ve iş birliğini artırması halinde hem kazancının hem de dünyadaki itibar ve gücünün artacağını kaydetti.

"Ülkelerimizde ve coğrafyamızda, huzur ve zenginlik istiyorsak, bunun yolu, daha fazla ticarettir” diyen Hisarcıklıoğlu, ticaret yapanların kavgayla uğraşmayacağını, birbirine kötü bakmayacağını anlattı.

Hisarcıklıoğlu, “İşte batı Avrupa’yı görüyorsunuz. Bin küsur sene savaşıp durdular, iki büyük dünya savaşı çıkardılar. Sonra baktılar olmuyor, birlik kurdular, aralarındaki ticareti teşvik ettiler, artırdılar. Sonuçta tarihte ilk defa, batı Avrupa'da, 70 senedir savaş ve çatışma görülmedi. Bunun da anahtar kelimesi ticarettir. Bizler de, huzur ve zenginleşmek istiyorsak, önce birbirimizle daha çok ticaret yapmalıyız. Böylece daha güçlü hale gelip, küresel sisteme entegre olmalıyız." diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Balkan Odalar Birliği içinde olup da AB’ye üyelik sürecini tamamlayan ülkeleri de ayrıca takdir ettiklerini belirterek, henüz AB üyelik sürecini tamamlayamayan ülkelerin de bu süreci başarıyla tamamlayabilmeleri için gerekli iş birliği, dayanışma ve yardımlaşmanın gösterilmesini istediklerini ifade etti.

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- "AB, yapıcı ve kapsayıcı politikalar üretmeye, genişleme sürecini açık tutmaya devam etmeli"

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla, AB’nin başarısızlığının daha da belirgin hale geleceğini ifade eden çevreler olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha da ileri giderek, Brexit'in, AB için sonun başlangıcı olduğunu söyleyenler var. Ancak, ben bu yönde düşünenlerden değilim. Biz AB'nin daha güçlü olmasını, cazibe merkezi olmayı sürdürmesini arzu ediyoruz. Daha da önemlisi, Balkanlar başta olmak üzere tüm bölge için dönüştürücü bir güç olmaya devam etmesini istiyoruz. Zira buna hepimizin ihtiyacı var. Biz, AB entegrasyon sürecinin bir parçası olmak istiyoruz. Bu sürecin, Avrupa kıtasının tamamını kapsamasını istiyoruz. Elbette, bunun koşullarını da biliyoruz. Tüm bu koşulları karşılayarak, AB'nin eşit statüye sahip üyeleri olmak istiyoruz.

Ancak hepimizin, güvenilir bir genişleme sürecine de ihtiyacı var. Zira Avrupa bütünleşme süreci, Balkan ülkelerinde değişim ve dönüşüm için umut ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu nedenle, hükümetlerimizin reform çabalarını sürdürme sorumlulukları var. Aynı şekilde, AB'nin de tarihi sorumluklarının farkında olması gerekir. AB, yapıcı ve kapsayıcı politikalar üretmeye, genişleme sürecini açık tutmaya devam etmeli. Bizler de aday ülkeler veya potansiyel aday ülkeler olarak, katılım sürecinin gerektirdiği reformları hızlandırmalıyız. Aynı şekilde, AB de kapıyı açık tutmak zorunda."

- "Karşılıklı ticaretimizi ve yatırımlarımızı artırmalıyız"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önceliklerinin Balkan ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini artırmak olması gerektiğini vurgulayarak, bu kapsamda halen Batı Balkan devletleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Berlin sürecinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Bölge barışına da önemli katkılar sağlayan bu yaklaşımın, çatışma risklerini de azaltacağının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Özelikle son 15 yılda, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin 3,5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktı. Biz Türkiye olarak daha fazla mal sattık, ama Balkanlardan daha fazla mal aldık. Karşılıklı ticaretimizi Balkan ülkeleri olarak 6 kat artırdık. Üstelik bunu, küresel ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde yaptık. Evet, bu aslında bizler açısından büyük bir başarı. Ama yeterli değil. Bu masada oturan ülkeler olarak, daha fazla iş birliği yapmamız gerekiyor. Hep birlikte zenginleşmek için, karşılıklı ticaretimizi ve yatırımlarımızı artırmalıyız. ABC olarak temel misyonumuz bu olmalı." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yunanistan Odalar Birliği Başkanı Constantine Micholas, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a plaket takdim etti.

Genel kurula katılanlar, aile fotoğrafı da çektirdi. Genel kurul basına kapalı olarak devam edecek.

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