Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 15 yılda Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin 3,5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktığını belirterek, "Biz Türkiye olarak daha fazla mal sattık ama Balkanlardan daha fazla mal aldık. Karşılıklı ticaretimizi Balkan ülkeleri olarak 6 kat artırdık." dedi.

Aynı zamanda Balkan Odalar Birliği (ABC) Dönem Başkalığını da yürüten Hisarcıklıoğlu, ABC Genel Kurulu’nun açılış oturumundaki konuşmasında, küresel ekonomik yapının hızla değiştiği bu dönemde yeni ortaklıklar ve ittifakların kurulduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ülkelerin birlikte hareket etmesi ve iş birliğini artırması halinde hem kazancının hem de dünyadaki itibar ve gücünün artacağını kaydetti.

"Ülkelerimizde ve coğrafyamızda, huzur ve zenginlik istiyorsak, bunun yolu, daha fazla ticarettir” diyen Hisarcıklıoğlu, ticaret yapanların kavgayla uğraşmayacağını, birbirine kötü bakmayacağını anlattı.

Hisarcıklıoğlu, “İşte batı Avrupa’yı görüyorsunuz. Bin küsur sene savaşıp durdular, iki büyük dünya savaşı çıkardılar. Sonra baktılar olmuyor, birlik kurdular, aralarındaki ticareti teşvik ettiler, artırdılar. Sonuçta tarihte ilk defa, batı Avrupa'da, 70 senedir savaş ve çatışma görülmedi. Bunun da anahtar kelimesi ticarettir. Bizler de, huzur ve zenginleşmek istiyorsak, önce birbirimizle daha çok ticaret yapmalıyız. Böylece daha güçlü hale gelip, küresel sisteme entegre olmalıyız." diye konuştu.