Türkiye'yi, 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda temsil edecek isimler belli oldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 9-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek isimler yarışmayla belirlendi.

Balkan ülkelerinin posta idareleri arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayan yarışmanın ilk Türkiye seçmeleri 11 Mayıs'ta Eskişehir'de yapıldı. 35 kadın ve 65 erkek sporcunun ter döktüğü yarışma sonucu, erkeklerde ilk 10 ve kadınlarda ilk 6 sırada yer alanlar 18-19 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen milli takım seçmelerine katıldı. Seçmelerde, kadınlarda ilk 3’e, erkeklerde ilk 5'e giren sporcular 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye ve PTT AŞ'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kadınlarda Ankara PTT Başmüdürlüğünden Esra Sağlam ve Fatma Temel, İzmir PTT Başmüdürlüğünden Gülşen Eser, erkeklerde Ankara PTT Başmüdürlüğünden Serkan Doğan, Van PTT Başmüdürlüğünden Tarık Karabulut, PTT AŞ Genel Müdürlüğünden Hanifi Çobanoğlu, Düzce PTT Başmüdürlüğünden Selim Köseer ve İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden Erdem Vural Milli Takım kadrosunda yer aldı. Sporcular, Bosna Hersek'te başarılı sonuç almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

