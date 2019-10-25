Balkanlara ihracat 10 milyar dolara dayandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Balkanlar coğrafyasına ihracat yılın 9 ayında yüzde 3,7 artarak 9 milyar 819,4 milyon dolara ulaşırken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 2 milyar 868,3 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 9 ayında 9 milyar 819,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 470,2 milyon dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 3,7'lik artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 2 milyar 868,3 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi. Romanya'yı 1 milyar 877,6 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 551,9 milyon dolarla Yunanistan ve 1 milyar 233,4 milyon dolarla da Slovenya takip etti.

Aynı dönemde Sırbistan'a 683 milyon dolar, Arnavutluk'a 345,3 milyon dolar, Bosna Hersek'e 331,8 milyon dolar, Hırvatistan'a 299,5 milyon dolar, Makedonya'ya 287,6 milyon dolar, Kosova'ya 245,2 milyon dolar ve Karadağ'a 95,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.