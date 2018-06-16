Balkanlara ihracat 5 ayda 4 milyar dolara dayandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Balkanlar coğrafyasına ihracat yılın 5 ayında yüzde 22,1 artarak 3 milyar 962 milyon 246 bin dolara ulaşırken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 1,1 milyar dolarla Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya, Karadağ, Yunanistan ve Romanya olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 5 ayında 3 milyar 962 milyon 246 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 245 milyon 298 bin dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 22,1'lik artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 1,1 milyar dolarla Bulgaristan'a gerçekleştirildi. Bulgaristan'ı, 839,5 milyon dolarla Yunanistan, 587,8 milyon dolarla Slovenya ve 367,6 milyon dolarla da Sırbistan takip etti.

Aynı dönemde Slovakya'ya 211,5 milyon dolar, Hırvatistan'a 190,8 milyon dolar, Bosna Hersek'e 179,2 milyon dolar, Makedonya'ya 164,3 milyon dolar, Arnavutluk'a 159,1 milyon dolar, Kosova'ya 123,2 milyon dolar ve Karadağ'a 27,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.