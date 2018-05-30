"Balkanlardaki askeri ihracat faaliyetimizi artırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Otokar'ın Genel Müdürü Serdar Görgüç, HEMUS 2018'in yeni iş birlikleri geliştirme anlamında iyi bir fırsat olduğunu belirterek,"Balkanlar’daki askeri ihracat faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz."ifadelerini kullandı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Otokar, Türk savunma sanayisini yurt dışında başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Mühendislik, tasarım ve test kabiliyetleri, üretim deneyimi ile dünya savunma sanayi sektöründeki konumunu her geçen gün güçlendiren Otokar, 57 ülke, 4 NATO ajansı, Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve 32 ülkenin silahlanmadan sorumlu kurumlarının yer aldığı HEMUS 2018'de de yerini aldı.

Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde bu yıl 13'üncü kez gerçekleştirilen Savunma, Anti-Terörizm ve Güvenlik Fuarı'nda Otokar, dört gün boyunca kendi tasarımı olan zırhlı muharebe aracı ARMA 8x8'i sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, savunma sanayi alanında 30 yılı aşkın tecrübeye sahip milli bir şirket olarak, fikri mülkiyet hakları kendilerine ait askeri araçlarla, dünyanın farklı bölgelerinde her geçen gün yeni ihracat başarılarına imza attıklarını kaydetti.