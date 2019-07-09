"Balon bezelye" üreticinin yüzünü güldürdü

Haziran ayının 15'inde de bezelye hasadının başladığını ifade eden Karaman, "Ovamız sulak bir arazi. Hava şartları ve suyun bol olmasından dolayı bezelyenin verimi çok güzel oluyor." dedi.

"İlçemizde bezelye üretimi sürekli artıyor. Geçen yıl fiyatlar 1,50 lira ile 2 lira arasındaydı. Bu yıl balon bezelyede fiyat 3 ile 4 lira arasında. Gün geçtikçe fiyatlarımız yükseliyor. Çiftçimiz para kazanıyor. Biz bu bezelyeden çok umutluyuz. Bezelyelerimiz Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul ve Aydın illerine gidiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda biz de belediye olarak çiftçilerimize destek olup, üretimi daha geniş kapsamlı tutmaya çalışacağız. Arazimiz geniş, suyumuz bol. Üretimi artırmak için hiçbir engel yok."

Sinanpaşa Ziraat Odası Başkanı Abdullah Türkyılmaz da ilçede bezelye üretiminin 2005 yılında başladığını ve her yıl artarak devam ettiğini ifade etti.

İlçe merkezi ağırlıklı olmak üzere Kırka, Küçükhüyük ve Ahmetpaşa beldesinde üretimin yoğunlaştığını dile getiren Türkyılmaz, "Geçmiş yıllarda bezelyeden hep zarar ettik ama bu yıl çok şükür bezelye, üretim, verim ve fiyatı bakımından çok iyi. Bunun nedenini ise diğer bölgelerde havanın yağışlı olmasından dolayı bezelyenin tarlada tohum olarak kalmasına bağlıyoruz. İlçemizde her yıl ortalama 2 bin 500, 3 bin 500 dekar arası bir alanda bezelye ekimi yapılmaktadır." diye konuştu.

Bezelye üreticisi Tolga Yıldırım ise ürettikleri "balon" bezelyelerin oldukça iri olduğunu, bu nedenle bazılarının bezelyeleri hormonlu sandığını söyledi. Yıldırım, "Türkiye'nin en kaliteli bezelyesini biz yetiştiriyoruz. Fiyatlarımız bu yıl gayet iyi. Üreticiler olarak memnunuz." şeklinde konuştu.

