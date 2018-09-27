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Balonlar 9 ilde daha havalanacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlaması amacıyla Kapadokya'nın yanı sıra 9 ilde daha balon uçuşu yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı - Sıcak hava balon taşımacılığının Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceği tespit edildi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), sıcak hava balon taşımacılığının Nevşehir-Kapadokya'nın yanı sıra Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceği belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, SHGM balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlaması amacıyla Kapadokya'nın yanı sıra 9 ilde daha balon uçuşu yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı.

SHGM tarafından ülkenin farklı bölgelerinde balon uçuşlarının cazip hale getirilmesi amacıyla yayımlanan "Balon Uçuşlarını Teşvik Genelgesi" kapsamında, ulaşan taleplerin değerlendirilmesi sonucu 9 nokta balon uçuşlarına uygun bulundu.

Belirtilen bölgelerde yapılan incelemelerde Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'nın sıcak hava balonu taşımacılığı için uygun olduğu tespit edildi.

Sıcak hava balonculuğunda ülkenin taşıdığı potansiyeli daha da geliştirmek amacıyla geçen yıl balon uçuşlarına açtığı Pamukkale bölgesini de genelge kapsamına alan SHGM, bu bölgede 5 işletmeye sıcak hava balonlarıyla ticari havacılık faaliyetleri yapmak üzere ruhsat verdi.

İlgili yönetmelik kapsamındaki gereklilikleri sağlayan 5 işletmeye verilen izinlerin yanı sıra 3 işletmeye daha gerekli şartları tamamlamak üzere ön izin sağlandı.

Söz konusu işletmelerin de asıl ruhsat almaya hak kazanması halinde Pamukkale'de faaliyet gösteren işletmelerin sayısı 8'e çıkacak.

- Türkiye dünyanın en fazla ticari balon uçuşu yapılan ülkesi

Türkiye, sıcak hava balonculuğu alanında gerek trafik hacmi gerek yolcu sayısı gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari operasyonunu yürütüyor.

SHGM verilerine göre, Kapadokya bölgesinde 25 balon işletmesi, 239 sıcak hava balonuyla yılda ortalama 260 gün uçuş yapıyor. Günde 90 civarında uçuş gerçekleştirilirken, yıllık 500 bine kadar turiste hizmet veriliyor.

SHGM Nevşehir Temsilciliğinden alınan bilgiye göre, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde hava şartlarından dolayı yılda en fazla 60 gün uçuş yapılabilirken, Kapadokya bölgesindeki uçuş sayısına en yakın ülke olan Kenya'da yılda en fazla 150-170 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor.

Ticari balon operasyonlarının yoğun olduğu ülkelerden biri olan Avustralya'da uçulabilir gün sayısı ise 110-120 gün civarıyla sınırlı bulunurken, bu ülkede yaklaşık 100 ticari balonla faaliyet gösteriliyor.

Kapadokya'da bir günde yapılan uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabilmesi de Türkiye'nin bu konudaki potansiyelini göstermesi bakımından önem taşıyor.

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