Bandırmalı balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Denizlerde av sezonunun başladığı geçen ay Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hale getirilen hamsi miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarak 22 bin 300 kasaya yükseldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne eylülde getirilen hamsi miktarı, geçen senenin aynı ayına kıyasla 7 bin 500 kasadan 22 bin 300 kasaya çıktı.

Palamut miktarı ise büyük düşüş gösterdi. Geçen yıl eylülde 150 bin çift olarak kayıtlara geçen haldeki palamut miktarı, bu sene neredeyse "yok" denilecek kadar azalıp 650 çifte geriledi.

Diğer bazı balıkların miktarında da değişiklikler oldu. Geçen sene eylülde pek görülmeyen lüfer, bu senenin aynı döneminde 2 bin 200 adetle balıkçıları memnun etti. Sardalya 6 bin kasadan 9 bin 600 kasaya, istavrit bin 300 kasadan 4 bin 800 kasaya çıkarken, uskumru ise 2018'de olduğu gibi bu yıl da balık haline uğramadı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye balıkçılığının Karadeniz ile Marmara arasında göç eden çoğunluğu pelajik bölge (açık denizlerin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısmı) balıklarından oluştuğunu söyledi.