Bangladeş İstatistik Ofisi yetkilileri TÜİK'i ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Bangladeş Planlama Bakanlığına bağlı Bangladeş İstatistik Ofisi yetkilileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bangladeş İstatistik Ofisi yetkililerinden oluşan heyet, TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü Anadolu Yakası Ek Hizmet binasını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp tarafından karşılanan heyete, TÜİK uzmanlarınca kurumun çalışmaları ve projelerine ilişkin sunum yapıldı.

Sunumların ardından çalışma ofislerini gezen heyet, iş akış sürecini bire bir inceleme fırsatı buldu.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, yaptığı açıklamada, TÜİK çalışmalarının kalitesinin, diğer ülkelerin istatistik ofisleri için örnek teşkil ettiğini belirtti.

Geçen yıl Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi yetkililerinin de misafir edildiğini anımsatan Gökalp, "TÜİK olarak kalite ve zamanlılık açısından ürettiğimiz istatistiklere güveniyoruz. Bizi ziyaret etmek isteyen yurt dışı heyetlerini ağırlamayı, çalışma prensiplerimizi ve metotlarımızı onlara aktarmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

