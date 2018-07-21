Bangladeş ordusunun araçları Türkiye'ye emanet

GÖKSEL YILDIRIM - Bangladeş'te yapılacak askeri araç modernizasyonu projelerinin başarısı, bir Türk firmasının çözümüyle test edilecek. Türkiye'nin tek yerli bremze, dinamometre ve test sistemleri imalatçısı olan GALEN Teknoloji, yüzde 85 ve üzerinde yerlilik oranıyla imalat yapıyor. Servo motor ihtiyacının da Türkiye'den karşılanmasıyla bu oran yüzde 95'e yükselecek. Şirket, dönen makinelerin yük altında, takip edilebilir ve tekrarlanabilir laboratuvar şartlarında performans testlerini yapan tesisler ve buralarda kullanılan dinamometre dahil tüm şartlandırıcı, ölçüm cihazı, mekanik sistemler, kontrol üniteleri, yazılımlar ve sistemlerin imalatını gerçekleştiriyor. GALEN Teknoloji'nin geliştirdiği çözümler, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki petrol rezervlerini işleten kamu kuruluşunun motor revizyon fabrikasında revizyondan çıkan motorların test edilmesinde, Pakistan'da bir traktör imalatçısının testlerinde kullanılıyor. Şirket ayrıca Türkiye'de çeşitli üniversitelere, denizcilik firmalarına, ticari araç üreticilerine ve savunma sanayisinin güncel önemli projelerine çözümler sundu.

Kuruluş son olarak Bangladeş ordusu tarafından tercih edildi. Bangladeş ordusunun Motor ve Şanzıman Revizyon Fabrikaları Test Tesisi'ni kuracak GALEN Teknoloji, askeri araçların modernize edilen motor ve şanzımanlarının araca takılmadan önce testini sağlayacak. Tesiste, motorun tüm performansları sanki aracın içindeymiş gibi test edilecek. Testlerde elde edilen sonuçların tolerans değerleri arasında kalması durumunda motor araca ya da tanka yerleştirilecek ve Bangladeş ordusunun kullanımına sunulacak. - Türk malı gerçeği GALEN Teknoloji Genel Müdürü Alptekin Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş ordusunun Türkiye'den test sistemi almasının, uluslararası alanda Türkiye'nin bu konuda geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Uluslararası platformlarda test sistemlerinin ilgi görmesi ve bir dost ve müttefik ülke ordusu tarafından kabul edilmesinden gururlandıklarını ifade eden Erman, "Bu başarımızın arkasındaki en büyük güç ise ölçüm cihazlarımızın, dinamometrelerimizin, yazılımlarımızın, tüm mekanik sistemlerin, bir diğer deyişle test ve validasyon sistemleriyle ilgili tüm ürünlerimizin firmamıza ait tasarım ve imalat yeteneğiyle üretilmesi ve dolayısıyla 'Türk malı' olması gerçeği. Bizler yerli ve milli tasarım ve imalat yeteneğimizi artırdıkça, uluslararası platformlarda hem ülkemizin hem de firmalarımızın tanınırlığı, güvenilirliği ve en önemlisi rekabet gücü artıyor, kuvvetleniyor." dedi.