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Bangladeş ordusunun araçları Türkiye'ye emanet

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Bangladeş ordusunun Motor ve Şanzıman Revizyon Fabrikaları Test Tesisi'ni bir Türk firması kuracak - Türk mühendisler, askeri araçların modernize edilen motor ve şanzımanlarının araca takılmadan test edilmesini sağlayacak altyapıyı kuracak - GALEN Teknoloji Genel Müdürü Alptekin Erman: - "D-8 ülkelerinde Türkiye'ye yönelik bir ilgi var. Bunun Türk firmalarına ve bize yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum"

GÖKSEL YILDIRIM - Bangladeş'te yapılacak askeri araç modernizasyonu projelerinin başarısı, bir Türk firmasının çözümüyle test edilecek.

Türkiye'nin tek yerli bremze, dinamometre ve test sistemleri imalatçısı olan GALEN Teknoloji, yüzde 85 ve üzerinde yerlilik oranıyla imalat yapıyor. Servo motor ihtiyacının da Türkiye'den karşılanmasıyla bu oran yüzde 95'e yükselecek.

Şirket, dönen makinelerin yük altında, takip edilebilir ve tekrarlanabilir laboratuvar şartlarında performans testlerini yapan tesisler ve buralarda kullanılan dinamometre dahil tüm şartlandırıcı, ölçüm cihazı, mekanik sistemler, kontrol üniteleri, yazılımlar ve sistemlerin imalatını gerçekleştiriyor.

GALEN Teknoloji'nin geliştirdiği çözümler, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki petrol rezervlerini işleten kamu kuruluşunun motor revizyon fabrikasında revizyondan çıkan motorların test edilmesinde, Pakistan'da bir traktör imalatçısının testlerinde kullanılıyor. Şirket ayrıca Türkiye'de çeşitli üniversitelere, denizcilik firmalarına, ticari araç üreticilerine ve savunma sanayisinin güncel önemli projelerine çözümler sundu.

Kuruluş son olarak Bangladeş ordusu tarafından tercih edildi. Bangladeş ordusunun Motor ve Şanzıman Revizyon Fabrikaları Test Tesisi'ni kuracak GALEN Teknoloji, askeri araçların modernize edilen motor ve şanzımanlarının araca takılmadan önce testini sağlayacak.

Tesiste, motorun tüm performansları sanki aracın içindeymiş gibi test edilecek. Testlerde elde edilen sonuçların tolerans değerleri arasında kalması durumunda motor araca ya da tanka yerleştirilecek ve Bangladeş ordusunun kullanımına sunulacak.

- Türk malı gerçeği

GALEN Teknoloji Genel Müdürü Alptekin Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş ordusunun Türkiye'den test sistemi almasının, uluslararası alanda Türkiye'nin bu konuda geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası platformlarda test sistemlerinin ilgi görmesi ve bir dost ve müttefik ülke ordusu tarafından kabul edilmesinden gururlandıklarını ifade eden Erman, "Bu başarımızın arkasındaki en büyük güç ise ölçüm cihazlarımızın, dinamometrelerimizin, yazılımlarımızın, tüm mekanik sistemlerin, bir diğer deyişle test ve validasyon sistemleriyle ilgili tüm ürünlerimizin firmamıza ait tasarım ve imalat yeteneğiyle üretilmesi ve dolayısıyla 'Türk malı' olması gerçeği. Bizler yerli ve milli tasarım ve imalat yeteneğimizi artırdıkça, uluslararası platformlarda hem ülkemizin hem de firmalarımızın tanınırlığı, güvenilirliği ve en önemlisi rekabet gücü artıyor, kuvvetleniyor." dedi.

- "Askeri araçlar yolda kalabilir"

Bangladeş'in test konusunda son dönemde ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Erman, "Test konusu askeri alanda çok daha kritik bir önem taşıyor. Askeri araçlarda, tanklarda motor ve şanzımanların yenileme sonrası araca takılmadan test edilmesi gerekiyor. Aksi halde araçlarda güvenlik sorunu oluşuyor. Bu testlerin doğru yapılmaması araçların yolda kalmasına yol açabilir ki bu hiçbir ordu tarafından kabul edilemez." diye konuştu.

Erman, ihale sürecinde Avrupalı firmalarla yarıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ürünümüzün Türk malı olması önemli bir tercih nedeniydi. Biz ihaleye katılan diğer firmalardan farklı olarak hazır yazılımlar sunmak yerine Bangladeş'e özel yazılımlar geliştireceğiz. Ülkenin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacağız. Bangladeş bir D-8 ülkesi. D-8 ülkelerinde Türkiye'ye yönelik bir ilgi var. Bunun Türk firmalarına ve bize yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum. Halihazırda bazı ülkelerden talepler alıyoruz, görüşme yaptığımız ülkeler bulunuyor."

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askeri araç Bangladeş GALEN Teknoloji Motor ve Şanzıman Revizyon Fabrikaları Test Tesisi tank

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