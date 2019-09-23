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Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki Gaziantep'te

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Allama Sıddıki: - "Gaziantep, Türkiye'nin ve dünyanın halı başkentidir, aynı zamanda muhteşem fıstığı ile tanınıyor. Gaziantep bir mükemmeliyet merkezi olarak tanımlanabilir"

GAZİANTEP (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sıddıki'nin ziyaretinde Bangladeş ve Gaziantep arasındaki ticari ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıddıki, Bangladeş ve Gaziantep arasındaki ilişkinin 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Gaziantep, Türkiye'nin ve dünyanın halı başkentidir, aynı zamanda muhteşem fıstığı ile tanınıyor. Gaziantep bir mükemmeliyet merkezi olarak tanımlanabilir. Suriyeli mültecileri barındırmasıyla da dünyanın pek çok ülkesine örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Bangladeş ile kültürel ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Gaziantep'in yaklaşık 1,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Vali Gül, şunları kaydetti:

"Amerika'dan Çin'e kadar dünyanın her bölgesine birçok ürünün ihracatını yapıyoruz. Gaziantep, Bangladeş'in satacağı her şeyi piyasa koşullarında aynı şartlarda alabilir ve aynı şekilde Bangladeş'e piyasa koşullarında olabildiğince mal satabilir. Gaziantep, Türkiye'nin ve dünyanın en rekabetçi şehirlerindendir, bu açıdan istediniz ürünün en iyisini en uygun fiyata mal edebilirsiniz."

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