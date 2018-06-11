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Bank Asya'ya ait doğal gaz elektrik çevrim santrallerinin satışı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Afyon'daki taşınmaz ve üzerindeki doğal gaz elektrik çevrim santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 77 milyon lira, Bilecik'teki taşınmaz ve üzerindeki doğal gaz elektrik çevrim santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı da 76 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Müflis Asya Katılım Bankası AŞ'ye (Bank Asya) ait Afyon ve Bilecik'teki doğal gaz elektrik çevrim santralleri satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, müflis Bank Asya mülkiyetinde bulunan, Afyon'un Çay ilçesi Akkonak köyünde 43 bin 460 metrekare arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz ve üzerinde bulunan doğal gaz elektrik çevrim santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 77 milyon lira muhammen bedelle satışa sunuldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Yeni Mahalle'de 45 bin 433 metrekare arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz ve üzerinde bulunan doğal gaz elektrik çevrim santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı da 76 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Alınan teklifler, 3 Temmuz'da saat 11.00'de sadece İflas İdaresi'nce katılımcılar olmaksızın açılacak. En yüksek teklif bedeli üzerinden Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresi’nin belirleyeceği usule göre 4 Temmuz'da saat 14.00’dan itibaren açık artırma yapılacak.

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Bank Asya tmsf

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