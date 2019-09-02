FİNANS

Bank of America 10 trilyon dolarlık M&A pazarına odaklanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

Bank of America Corp, son zamanlardaki şirket birleşme ve satın alma işlemlerindeki (M&A) artıştan yararlanmak için, dünyanın en zengin aileleri, satın alma şirketleri ve devlet fonları üzerine odaklanan ekip kuruyor.

Robert Badendieck / İstanbul, 2 Eylül (DHA) - Bank of America Corp, son zamanlardaki şirket birleşme ve satın alma işlemlerindeki (M&A) artıştan yararlanmak için, dünyanın en zengin aileleri, satın alma şirketleri ve devlet fonları üzerine odaklanan ekip kuruyor.
Pensions & Investments'ın haberine göre, hedefine küresel düzeyde 10 trilyon dolara ulaştığı öngörülen birleşme ve satın alma pazarını koyan Kuzey Carolina merkezli finans hizmetleri devi, bu pazarda iddialı olabilmek için, kıdemli bankacılarını yeni kurduğu "Küresel Özel Sermaye Konseyi"ne yerleştirdi.
Bank of America'nın Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Yatırımları Müdürü Luigi Rizzo, atılan bu adımların, Bank of America’ya, daha varlıklı yatırımcılar bulabilmeleri için resmi bir altyapı oluşturduğunu söyledi.
Rizzo, bu ay gerçekleştirilen bir söyleşide, "Özel sermaye seri bir şekilde kamu sermaye havuzlarının yerini alıyor. Devlet veya emeklilik fonları, aile ofisleri veya satın alma şirketleri olsun, bu farklı akışlara daha fazla kaynak yönlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Yatırımcılar, birleşme ve satın alma işlemlerinde düşük faiz oranları ve değişken hisse senedi fiyatları nedeniyle, özel fonları tercih etmeye başladılar.
Sonuç olarak, özel sermaye ve devlet fonları güçlü bir finansal koz haline geldi ve tarihsel bir oranda fonlama ve satın almalar sağladı ve kendilerine tavsiyede bulunan bankalar için karlı getiriler sağladı.
Bank of America, Andreas Loulloupis’i Haziran ayında özel sermaye aile ofisi bankacılığının küresel başkanı olarak atarken, Woody Boueiz geçtiğimiz yıl küresel devlet fonları ve emeklilik yatırımcılarının başına seçildi.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika yatırımları için mali destek kapsamının eş başkanları olmak üzere geçen ay Laurent Dhome ve Vijay Ralhan'ı tanıttı. Firma ayrıca Ekim ayında başlayan Londra'daki finansal sponsorlar grubunun genel müdürü olarak Goldman Sachs Group'tan Thomas Turner'la anlaştı.
Rizzo, "Bank of America, girişimi desteklemek için içten vedıştan yetenek aramaya devam ediyor" dedi.
Bloomberg'in verilerine göre özel şirket birleşme ve satın almaları bu yıl yüzde 3.0 artışla 400 milyar dolara yükseldi.
Goldman Sachs, Morgan Stanley ve J.P Morgan ardından Bank of America, dünya sıralamasında 4. en büyük finansal danışmanlar arasındaki yerini koruyor.

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