FİNANS

Bank of America: Apple montajı ABD’ye taşırsa fiyatı yüzde 20’ye kadar artar

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

Bank of America Merrill Lynch, Apple’ın, ABD Başkanı Trump’ın istediği gibi ABD’de montaj yapması durumunda, artan işgücü maliyetlerini karşılayabilmek için yüzde 20 civarında fiyat artışına gidebileceğini duyurdu.

Mahmut Can Emir / İstanbul 11 Eylül (DHA) - Bank of America Merrill Lynch, Apple’ın, ABD Başkanı Trump’ın istediği gibi ABD’de montaj yapması durumunda, artan işgücü maliyetlerini karşılayabilmek için yüzde 20 civarında fiyat artışına gidebileceğini duyurdu.
Cumartesi Günü ABD Başkanı Trump’ın sosyal medyadan yaptığı, “Apple gümrük vergilerinden etkilenmek istemiyorsa montajını ABD’ye taşımalı” duyurusundan sonra önerdiği 200 milyar dolarlık ek gümrük vergilerinin, IPhone harici çeşitli Apple ürünlerini etkileyeceği ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer tarafından açıklandı.
Bank of America Merrill Lynch’e göre, Apple, Başkan Trump’tan gelen baskıya karşı iş ortaklarından IPhone montaj operasyonlarını ABD’ye taşımasını isteyebilir.
Bank of America analisti Wamsi Mohan’a göre, Apple, IPhone montaj işlemlerinin yüzde 10’unun ABD’ye taşırsa, IPhoneların fiyatı yüzde 8.0 artacak. Montajın yüzde 50’si ya da yüzde 100’ünün ABD’ye taşınması halinde ise IPhone fiyatları sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 20 artacak.
Mohan bunun nedenini ise, ABD’de işçilere ödenen ücretin Çin’de ödenen ücrete göre 2.6 kat daha yüksek olması olarak açıkladı.

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