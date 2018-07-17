FİNANS

Bank of America'nın net karı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 00:27 | Son Güncelleme

Kurumun ikinci çeyreğindeki net karı yüzde 33,3 artış göstererek 6,8 milyar dolar oldu

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America bu yılın ikinci çeyreğinde net karının arttığını duyurdu.

Bank of America'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artış göstererek 6,8 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 5,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 düşüş göstererek 22,6 milyar dolara geriledi. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Bank of America'nın geliri 22,8 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı ise geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,44 dolar iken bu yılın aynı döneminde 0,63 dolara yükseldi.

Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından New York borsasında hisse başına değeri bugün yüzde 4,3 artış göstererek 29,78 dolardan günü tamamladı.

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Bank of America bilanço gelir Net kar

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