Bankacılar değerlendirme toplantısında buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "2019 ve sonrasının büyüme için tehditlerin ve risklerin azaldığı, fırsatların ön plana çıktığı bir dönem olmasını bekliyoruz. Finansal sektörü daha büyük, daha güçlü kılmak için eksikliklerimizi tamamlamaya ve ülkemize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın’ın ev sahipliğinde üye banka genel müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bankacılık sektörünün gündemindeki konular, sektördeki gelişmeler ve yeni yıla ilişkin beklentiler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan enflasyonun düşürülmesi, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve istihdam artışı sağlanması hedeflerini dikkate aldıklarını belirterek, bunların gerçekleştirilmesi amacıyla finansal sektörün büyütülmesi, kaynakların ve kurumların çeşitlendirilmesi için daha fazla çalışacaklarını kaydetti.