FİNANS

Bankacılık dışı finans kesimi aktifleri 161 milyar liraya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

FKB Başkanı Adem Duman: - "Finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerinin 3. çeyrekte konsolide bazda aktif toplamı yüzde 28 artışla 161 milyar liraya, işlem hacmi yüzde 10 yükselişle 151 milyar liraya çıktı" - "Bu dönemde söz konusu sektörlerin faaliyet konusu alacakları yüzde 23 artışla 141 milyar liraya, öz kaynak büyüklüğü yüzde 15,6 yükselişle 21 milyar liraya ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Adem Duman, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisindeki yerini giderek sağlamlaştırdığını belirterek, 3. çeyrekte finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerinin aktif toplamının 161 milyar liraya, işlem hacminin 151 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

Duman, birlik çatısı altındaki finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 9 aylık bilançolarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisindeki yerini giderek sağlamlaştırdığını vurgulayan Duman, "Konsolide rakamlara göre 3. çeyrekte, FKB'nin temsil ettiği üç sektörün aktif toplamı yüzde 28 artışla 161 milyar liraya, işlem hacmi yüzde 10 yükselişle 151 milyar liraya çıktı. Bu dönemde söz konusu sektörlerin faaliyet konusu alacakları yüzde 23 artışla 141 milyar liraya, öz kaynak büyüklüğü yüzde 15,6 yükselişle 21 milyar liraya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Duman, bankacılık dışı finans kesimi olarak 3. çeyrek rakamlarının hedeflerini desteklediğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finansal kiralama sektörümüzün alacakları 3. çeyrekte yüzde 45 artarak 71,8 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde sektörün aktif büyüklüğü yüzde 45, öz kaynakları yüzde 10,7 arttı. Finansal kiralama sektörünün, şirketlerin sabit kıymet yatırımlarına orta ve uzun vadeli finansman sağlaması dolayısıyla alacaklarının yüzde 80'i döviz cinsinden olup, alacaklarındaki artış kur değerlenmesinden kaynaklandı.

İçinde bulunduğumuz dönemde finansal kiralama işlemlerinde ciddi oranda azalma söz konusu. Dengelenme sürecinin tamamlanmasını takiben finansal kiralama talepleri ve işlemleri de artacaktır. Yatırım iştiyakı normale döndüğünde sektörümüze düşen görev, yurt dışı para ve sermaye piyasalarından en uygun maliyetle uzun vadeli finansman temin ederek bu kaynakları yatırımcıların kullanımına sunmaktır."

Faktoring sektörünün, yılın 3. çeyreğinde konsolide bazda işlem hacminin 112,5 milyar lira, alacaklarının 35 milyar lira olduğunu aktaran Duman, sektörün aktif büyüklüğünün 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,1'lik artışla 38,4 milyar liraya, öz kaynaklarının ise yüzde 18,6 büyümeyle 6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Duman, aynı dönemde finansman şirketlerinin işlem hacminin yüzde 10 artarak 21 milyar lira seviyelerine geldiği bilgisini vererek, "Sektörün aktif büyüklüğü 43 milyar lirayı aşarken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayısı 4,7 milyona ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 34,3 milyar lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

- "Temsil ettiğimiz sektörlerin önünü açacak düzenlemeler için çalışıyoruz"

Adem Duman, birlik çatısı altındaki sektörleri geliştirmeyi ve onların Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmayı sorumluluk edindiklerini belirterek, "Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek üzere ve hizmet portföyümüzü her geçen gün genişletmek, KOBİ'lerimizin ve bireylerin erişebilecekleri finansman kaynaklarını çeşitlendirerek bankalarımızın üzerindeki yükü birlikte paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

KOBİ ve ihracatçılara sağladıkları finansman desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı birincil görevleri olarak addettiklerini aktaran Duman, bu görev çerçevesinde, bankacılık dışı finans kesiminin finans sektörü içindeki varlığını ve ağırlığını daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Duman, FKB'nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ'lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelişmiş bir finans sisteminin temel göstergeleri 'finans sisteminin derinliği', 'finansal ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği', 'finansal sistemin istikrarı', birlik olarak inandığımız ve ülkemize kazandırmak için var gücümüzle üzerinde çalıştığımız ana konulardır. Birlik olarak temsil ettiğimiz sektörlerin önünü açmak için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesi yönünde çalışıyoruz.

Bu noktada kamu kesiminden beklentimiz, finansmana erişimin zorlaşmakta ve vadelerin kısalmakta olduğu günümüz dünyasında, finansal kurumların borçlanma maliyetlerini daha da artıran Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) gibi yükümlülüklerin hafifletilmesidir. Bu doğrultuda alınacak kararlar KOBİ'lerin finans maliyetlerine olumlu yönde yansıyacaktır."

PARTNERBeklenen Cuma FırsatlarıBeklenen Cuma Fırsatları
Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptıCennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttıYapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Duman

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş talep

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttı

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttı

Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.