FİNANS

Bankacılık sektörü net kârı Ocak-Mayıs'ta yüzde 17.3 düşü

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17.3 düşüşle 19.72 milyar liraya geriledi.

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17.3 düşüşle 19.72 milyar liraya geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün kredileri ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9.0 artışla, 2.34 trilyon liradan 2.55 trilyon liraya yükseldi.
Sektörün aktif büyüklüğü Mayıs sonunda 3. 64 trilyon liradan, 4.27 trilyon liraya ulaşırken, Mayıs itibarıyla takipteki kredi rasyosu yüzde 4.18'e yükseldi. Bu rakam geçen sene Mayıs'ta yüzde 2.82 ve bu yıl bir önceki ay olan Nisan'da yüzde 4.05 düzeyindeydi.
Verilere göre sektörünün Mayıs sonunda SYR'si de yüzde 17 oldu.

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanıAlaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

82 yıllık hayal gerçek oldu!

82 yıllık hayal gerçek oldu!

Irak Türk makarnasına yasak getirdi

Irak Türk makarnasına yasak getirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı

Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı

TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı

TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı

ÇEİS: Beton yollar dört yılda Marmaray kadar tasarruf ettirir

ÇEİS: Beton yollar dört yılda Marmaray kadar tasarruf ettirir

Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

World Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” Ödülü

World Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” Ödülü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.