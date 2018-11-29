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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, ekimde Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 4 trilyon lira oldu - Sektörün dönem net karı ekimde 45,9 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim sonu itibarıyla 3 trilyon 990 milyar 510 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, ekim ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ekim ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 990 milyar 510 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 732 milyar 668 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 462 milyar 745 milyon lira, menkul değerler 475 milyar 585 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 22,5, krediler yüzde 17,4 ve menkul değerler toplamı yüzde 18,4 yükseldi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, ekimde yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleşti.

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- Sektörün dönem net karı 45 milyar 895 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat ekimde geçen yıl sonuna göre yüzde 20,4 artarak 2 trilyon 60 milyar 472 milyon lira oldu.

2017 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 14,2 artarak 410 milyar 206 milyon liraya ulaştı. Ekim 2018 döneminde sektörün dönem net karı 45 milyar 895 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri

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