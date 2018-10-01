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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,5 trilyon lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, ağustosta Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 4,5 trilyon liraya yükseldi - Sektörün dönem net karı ağustosta 38 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustosta 4 trilyon 489 milyar 557 milyon liraya çıktı.

BDDK tarafından, ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ağustos ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 489 milyar 557 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 1 trilyon 231 milyar 715 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 702 milyar 555 milyon lira, menkul değerler 480 milyar 633 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 37,8 , krediler yüzde 28,8 ve menkul değerler toplamı yüzde 19,7 yükseldi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, ağustosta yüzde 2,9 düzeyinde gerçekleşti.

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- Sektörün dönem net karı 38 milyar lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat ağustosta geçen yılın sonuna göre yüzde 30,1 artarak 2 trilyon 225 milyar 998 milyon lira oldu.

2017 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 10,2 artarak 395 milyar 727 milyon liraya ulaştı. Ağustos 2018 döneminde sektörün dönem net karı 38 milyar 46 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,3 seviyesinde gerçekleşti.

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BDDK Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri

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