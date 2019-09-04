FİNANS

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 7 ayda yüzde 7,8 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 4 trilyon 169 milyar 894 milyon liraya çıktı - Sektörün net karı, 7 ayda 28 milyar 236 milyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla yüzde 7,8 artışla 4 trilyon 169 milyar 894 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, temmuz ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, temmuz sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 169 milyar 894 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 302 milyar 468 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 489 milyar 509 milyon lira, menkul değerler 589 milyar 928 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre menkul değerler toplamı yüzde 23,5, sektörün aktif büyüklüğü yüzde 7,8, krediler toplamı da yüzde 4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,42 oldu.

- Sektörün net karı 28 milyar 236 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, temmuzda 2018 sonuna göre yüzde 11 artarak 2 trilyon 260 milyar 373 milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı, yüzde 7,7 artarak 454 milyar 546 milyon liraya ulaştı.

Temmuz 2019 döneminde sektörün dönem net karı 28 milyar 236 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,19 seviyesinde gerçekleşti.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdiVakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü BDDK kredi hacmi Mevduat

En Çok Okunan Haberler

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Araç sahiplerine müjde! İndirim yolda

Araç sahiplerine müjde! İndirim yolda

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

'Volkswagen Türkiye'de büyük yatırım yapıyor'

'Volkswagen Türkiye'de büyük yatırım yapıyor'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

MB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu

MB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu

Ağustos ayı ihracat rakamları Sivas'ta açıklandı

Ağustos ayı ihracat rakamları Sivas'ta açıklandı

Türkiye-Çekya İş Forumu'nda Bakan Varank'tan yatırım çağrısı

Türkiye-Çekya İş Forumu'nda Bakan Varank'tan yatırım çağrısı

Çiftçilerin yüzde 61’inin geliri azaldı: B planları yok

Çiftçilerin yüzde 61’inin geliri azaldı: B planları yok

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.