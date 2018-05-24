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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 14:53 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 18 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 366 milyar 419 milyon liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 37 milyar 633 milyon lira artarak 2 trilyon 366 milyar 419 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 18 Mayıs ile biten haftada 37 milyar 633 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 328 milyar 786 milyon liradan 2 trilyon 366 milyar 419 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 69 milyar 417 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 165 milyar 802 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 36 milyar 60 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 21 milyar 637 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 18 Mayıs ile biten haftada 770 milyon lira azalarak 410 milyar 751 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 194 milyar 478 milyon lirası konut, 7 milyar 288 milyon lirası taşıt ve 208 milyar 985 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 958 milyon lira artarak 376 milyar 134 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,2 azalışla 90 milyar 982 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 847 milyon lirası taksitli, 49 milyar 135 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 18 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 azalarak 16 milyar 825 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,50 artışla 437 milyar 896 milyon liradan 440 milyar 69 milyon liraya yükseldi.

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi BDDK

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