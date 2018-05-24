Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 37 milyar 633 milyon lira artarak 2 trilyon 366 milyar 419 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 18 Mayıs ile biten haftada 37 milyar 633 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 328 milyar 786 milyon liradan 2 trilyon 366 milyar 419 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 69 milyar 417 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 165 milyar 802 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 36 milyar 60 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 21 milyar 637 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 18 Mayıs ile biten haftada 770 milyon lira azalarak 410 milyar 751 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 194 milyar 478 milyon lirası konut, 7 milyar 288 milyon lirası taşıt ve 208 milyar 985 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.