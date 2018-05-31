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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 25 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 417 milyar 508 milyon liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 77,2 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 51 milyar 89 milyon lira artarak 2 trilyon 417 milyar 508 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 25 Mayıs ile biten haftada 51 milyar 89 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 366 milyar 419 milyon liradan 2 trilyon 417 milyar 508 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 71 milyar 87 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 213 milyar 450 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 55 milyar 576 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,74 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 77 milyar 213 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 25 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 133 milyon lira artarak 412 milyar 884 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 195 milyar 310 milyon lirası konut, 7 milyar 299 milyon lirası taşıt ve 210 milyar 275 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 284 milyon lira artarak 382 milyar 418 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,8 artışla 91 milyar 714 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 50 milyon lirası taksitli, 49 milyar 664 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 25 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,07 azalarak 16 milyar 813 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,83 artışla 440 milyar 69 milyon liradan 443 milyar 756 milyon liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün kredi hacmi BDDK

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