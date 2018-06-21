Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 26 milyar 885 milyon lira artarak 2 trilyon 416 milyar 313 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 14 Haziran ile biten haftada 26 milyar 885 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 389 milyar 428 milyon liradan 2 trilyon 416 milyar 313 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 634 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 209 milyar 721 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 44 milyar 845 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,21 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 75 milyar 792 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 14 Haziran ile biten haftada 953 milyon lira azalarak 415 milyar 186 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 198 milyar 502 milyon lirası konut, 7 milyar 304 milyon lirası taşıt ve 209 milyar 379 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.