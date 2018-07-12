Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 6 milyar 7 milyon lira artarak 2 trilyon 412 milyar 423 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 6 Temmuz ile biten haftada 6 milyar 7 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 406 milyar 416 milyon liradan 2 trilyon 412 milyar 423 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 871 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 200 milyar 663 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 10 milyar 584 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,52 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 33 milyar 705 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 6 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 363 milyon lira artarak 421 milyar 92 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 201 milyar 605 milyon lirası konut, 7 milyar 207 milyon lirası taşıt ve 212 milyar 279 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.