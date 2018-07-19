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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 13 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 458,9 milyar liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 94 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 46 milyar 468 milyon lira artarak 2 trilyon 458 milyar 891 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 13 Temmuz ile biten haftada 46 milyar 468 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 412 milyar 423 milyon liradan 2 trilyon 458 milyar 891 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 251 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 242 milyar 722 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 60 milyar 318 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 94 milyar 23 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 13 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 713 milyon lira artarak 422 milyar 805 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 202 milyar 1 milyon lirası konut, 7 milyar 205 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 599 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 83 milyon lira artarak 386 milyar 259 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,15 artışla 94 milyar 939 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 30 milyon lirası taksitli, 51 milyar 909 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 13 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,43 azalarak 20 milyar 942 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,19 yükselişle 452 milyar 814 milyon liradan 453 milyar 699 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi BDDK

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