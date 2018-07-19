Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 46 milyar 468 milyon lira artarak 2 trilyon 458 milyar 891 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 13 Temmuz ile biten haftada 46 milyar 468 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 412 milyar 423 milyon liradan 2 trilyon 458 milyar 891 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 251 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 242 milyar 722 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 60 milyar 318 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 94 milyar 23 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 13 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 713 milyon lira artarak 422 milyar 805 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 202 milyar 1 milyon lirası konut, 7 milyar 205 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 599 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.