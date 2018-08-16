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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 10 Ağustos itibarıyla 2,7 trilyon liraya ulaştı - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 326,5 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 187 milyar 397 milyon lira artarak 2 trilyon 687 milyar 873 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Ağustos ile biten haftada 187 milyar 397 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 500 milyar 476 milyon liradan 2 trilyon 687 milyar 873 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 86 milyar 455 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 449 milyar 694 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 205 milyar 199 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 9,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 326 milyar 506 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 10 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 50 milyon lira artarak 423 milyar 346 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 200 milyar 819 milyon lirası konut, 7 milyar 144 milyon lirası taşıt ve 215 milyar 382 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 16 milyar 93 milyon lira artarak 401 milyar 595 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,6 artışla 98 milyar 139 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 742 milyon lirası taksitli, 53 milyar 397 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 10 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 artarak 22 milyar 477 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,02 yükselişle 461 milyar 690 milyon liradan 461 milyar 791 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi BDDK

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