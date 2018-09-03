Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Ağustos'ta 6 milyar 597 milyon lira artarak 2 trilyon 678 milyar 419 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Ağustos'ta 6 milyar 597 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 671 milyar 822 milyon liradan 2 trilyon 678 milyar 419 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 86 milyar 815 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 440 milyar 10 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 3 milyar 836 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,17 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 302 milyar 267 milyon liraya indi.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Ağustos'ta 397 milyon lira azalarak 420 milyar 430 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 199 milyar 876 milyon lirası konut, 7 milyar 56 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 498 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.