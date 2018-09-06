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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 31 Ağustos itibarıyla 2,8 trilyon liraya ulaştı - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 368,6 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 93 milyar 628 milyon lira artarak 2 trilyon 772 milyar 47 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Ağustos ile biten haftada 93 milyar 628 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 678 milyar 419 milyon liradan 2 trilyon 772 milyar 47 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 90 milyar 668 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 526 milyar 454 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 66 milyar 311 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 368 milyar 578 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 31 Ağustos ile biten haftada 108 milyon lira artarak 420 milyar 538 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 199 milyar 126 milyon lirası konut, 6 milyar 975 milyon lirası taşıt ve 214 milyar 437 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 937 milyon lira artarak 398 milyar 336 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,81 artışla 99 milyar 339 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 972 milyon lirası taksitli, 55 milyar 366 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 31 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,4 artarak 23 milyar 236 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,8 yükselişle 467 milyar 666 milyon liradan 471 milyar 549 milyon liraya çıktı.

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