Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 93 milyar 628 milyon lira artarak 2 trilyon 772 milyar 47 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Ağustos ile biten haftada 93 milyar 628 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 678 milyar 419 milyon liradan 2 trilyon 772 milyar 47 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 90 milyar 668 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 526 milyar 454 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 66 milyar 311 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 368 milyar 578 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 31 Ağustos ile biten haftada 108 milyon lira artarak 420 milyar 538 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 199 milyar 126 milyon lirası konut, 6 milyar 975 milyon lirası taşıt ve 214 milyar 437 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.