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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 21 Eylül itibarıyla 2,71 trilyon lira oldu - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 328 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 865 milyon lira artarak 2 trilyon 705 milyar 497 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Eylül ile biten haftada 15 milyar 865 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 689 milyar 632 milyon liradan 2 trilyon 705 milyar 497 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 84 milyar 566 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 466 milyar 256 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 17 milyar 862 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 327 milyar 908 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 21 Eylül ile biten haftada 3 milyar 528 milyon lira azalarak 416 milyar 44 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 197 milyar 311 milyon lirası konut, 6 milyar 745 milyon lirası taşıt ve 211 milyar 988 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 28 milyon lira azalarak 389 milyar 939 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,6 azalışla 98 milyar 656 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 701 milyon lirası taksitli, 53 milyar 955 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 21 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4,9 artarak 25 milyar 4 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,5 artışla 470 milyar 705 milyon liradan 477 milyar 794 milyon liraya çıktı.

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