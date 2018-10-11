Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 512 milyon lira artarak 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Ekim ile biten haftada 4 milyar 512 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 655 milyar 517 milyon liradan 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 80 milyar 232 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 424 milyar 584 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 12 milyar 914 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 279 milyar 487 milyon liraya yükseldi.

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- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Ekim ile biten haftada 1 milyar 765 milyon lira azalarak 413 milyar 491 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 196 milyar 299 milyon lirası konut, 6 milyar 551 milyon lirası taşıt ve 210 milyar 641 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.