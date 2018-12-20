Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 10 milyar 326 milyon lira artarak 2 trilyon 475 milyar 940 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Aralık ile biten haftada 10 milyar 326 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 465 milyar 614 milyon liradan 2 trilyon 475 milyar 940 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 74 milyar 560 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 253 milyar 147 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 33 milyar 578 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 175 milyar 541 milyon liraya çıktı.

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- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Aralık ile biten haftada 166 milyon lira artarak 402 milyar 272 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 190 milyar 66 milyon lirası konut, 6 milyar 444 milyon lirası taşıt ve 205 milyar 761 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.