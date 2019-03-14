FİNANS

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 8 Mart itibarıyla 2 trilyon 433 milyar 100 milyon lira oldu - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 106 milyar 844 milyon liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 10 milyar 965 milyon lira artarak 2 trilyon 433 milyar 100 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Mart ile biten haftada 10 milyar 965 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 422 milyar 135 milyon liradan 2 trilyon 433 milyar 100 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 9 milyar 167 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,44 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 106 milyar 844 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Mart ile biten haftada 1 milyar 333 milyon lira artarak 396 milyar 566 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 183 milyar 335 milyon lirası konut, 6 milyar 262 milyon lirası taşıt ve 206 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 883 milyon lira artarak 373 milyar 443 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,24 azalarak 100 milyar 446 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 837 milyon lirası taksitli, 58 milyar 609 milyon lira taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,02 artarak 105 milyar 51 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 71 milyar 270 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 80 milyon lira azalarak 520 milyar 188 milyon liraya geriledi.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”
PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracakPTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Herkesi ilgilendiriyor! Tarifeniz zamlanabilir

Herkesi ilgilendiriyor! Tarifeniz zamlanabilir

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.64 oldu (2)

MB anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15.64 oldu (2)

“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

PTT, esir mektuplarını ailelere ulaştıracak

Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Bahçıvan: İSO KOZA ile girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Global CX Araştırması 2018: Müşteriler e-perakende sektöründeki markalardan memnun

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

Türk indirim marketleri, Ortadoğu ve Orta Asya’da daha çok yaygınlaşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.