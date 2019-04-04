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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 29 Mart itibarıyla 2 trilyon 513 milyar 785 milyon liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 205 milyar 362 milyon liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 31 milyar 873 milyon lira artarak 2 trilyon 513 milyar 785 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Mart ile biten haftada 31 milyar 873 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 481 milyar 912 milyon liradan 2 trilyon 513 milyar 785 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 508 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,02 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 205 milyar 362 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Mart ile biten haftada 3 milyar 614 milyon lira artarak 403 milyar 156 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 184 milyar 303 milyon lirası konut, 6 milyar 296 milyon lirası taşıt ve 212 milyar 555 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 414 milyon artarak 392 milyar 283 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,73 artarak 102 milyar 95 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 788 milyon lirası taksitli, 59 milyar 306 milyon lira taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,34 artarak 106 milyar 136 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 72 milyar 628 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 371 milyon lira artarak 526 milyar 829 milyon liraya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık sektörünün kredi hacmi BDDK

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