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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 15:06 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 10 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 587 milyar 580 milyon liraya çıktı - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 317 milyar 658 milyon liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 149 milyon lira artarak 2 trilyon 587 milyar 580 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Mayıs ile biten haftada 33 milyar 149 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 554 milyar 431 milyon liradan 2 trilyon 587 milyar 580 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 42 milyar 723 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,87 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 317 milyar 658 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Mayıs ile biten haftada 5 milyon lira artarak 404 milyar 324 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 183 milyar 847 milyon lirası konut, 6 milyar 202 milyon lirası taşıt ve 214 milyar 274 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 103 milyon lira artarak 394 milyar 914 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalarak 104 milyar 19 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 614 milyon lirası taksitli, 60 milyar 405 milyon lira taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,54 artarak 109 milyar 246 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 75 milyar 193 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 23 milyon lira artarak 531 milyar 963 milyon liraya çıktı.

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BDDK piyasalar

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