Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 847 milyon lira artarak 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Haziran ile biten haftada 5 milyar 847 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 534 milyar 186 milyon liradan 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 23 milyar 192 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,02 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 294 milyar 842 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Haziran ile biten haftada 1 milyar 75 milyon lira artarak 403 milyar 75 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 181 milyar 749 milyon lirası konut, 6 milyar 108 milyon lirası taşıt ve 215 milyar 217 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 992 milyon lira gerileyerek 388 milyar 502 milyon liraya düştü.