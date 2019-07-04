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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 28 Haziran itibarıyla 2 trilyon 537 milyon 414 bin liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 292 milyar 610 bin liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 830 milyon lira artarak 2 trilyon 537 milyar 414 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Haziran ile biten haftada 8 milyar 830 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liradan 2 trilyon 537 milyar 414 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 10 milyar 912 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 292 milyar 610 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Haziran ile biten haftada 1 milyar 26 milyon lira artarak 402 milyar 113 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 180 milyar 525 milyon lirası konut, 6 milyar 96 milyon lirası taşıt ve 215 milyar 491 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 249 milyon lira artarak 385 milyar 811 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,37 artarak 108 milyar 43 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 927 milyon lirası taksitli, 62 milyar 115 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,22 artarak 116 milyar 243 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 78 milyar 47 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 884 milyon lira artarak 564 milyar 544 milyon liraya çıktı.

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