Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 18 milyar 3 milyon lira artarak 2 trilyon 533 milyar 133 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Ağustos ile biten haftada 18 milyar 3 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 515 milyar 130 milyon liradan 2 trilyon 533 milyar 133 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 16 milyar 572 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 350 milyar 809 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 409 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 168 milyon lira artarak 409 milyar 53 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 181 milyar 93 milyon lirası konut, 5 milyar 848 milyon lirası taşıt ve 222 milyar 111 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.