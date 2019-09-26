Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 60 milyon lira artarak 2 trilyon 530 milyar 700 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Eylül ile biten haftada 12 milyar 60 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 518 milyar 640 milyon liradan 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 266 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 372 milyar 392 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 417 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Eylül ile biten haftada 1 milyar 905 milyon lira artarak 417 milyar 375 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 91 milyon lirası konut, 5 milyar 762 milyon lirası taşıt ve 226 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.