FİNANS

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Eylül itibarıyla 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 372 milyar 392 milyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 60 milyon lira artarak 2 trilyon 530 milyar 700 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Eylül ile biten haftada 12 milyar 60 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 518 milyar 640 milyon liradan 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 266 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 372 milyar 392 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 417 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Eylül ile biten haftada 1 milyar 905 milyon lira artarak 417 milyar 375 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 91 milyon lirası konut, 5 milyar 762 milyon lirası taşıt ve 226 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 159 milyon lira artarak 378 milyar 518 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 azalarak 112 milyar 306 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 663 milyon lirası taksitli, 61 milyar 643 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 artarak 126 milyar 447 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 83 milyar 668 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyar 911 milyon lira artarak 588 milyar 572 milyon liraya yükseldi.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladıAlpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı
Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldıGübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK piyasalar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Kredi çekenler bu habere dikkat

Kredi çekenler bu habere dikkat

Yıllık kazancı 40 bin lirayı geçti

Yıllık kazancı 40 bin lirayı geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek

OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek

Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı

Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

TÜİK-Türkiye genelinde müze sayısı 13 artışla 451'e yükseldi

TÜİK-Türkiye genelinde müze sayısı 13 artışla 451'e yükseldi

Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.