Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 968 milyon lira artarak 2 trilyon 532 milyar 668 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Eylül ile biten haftada 1 milyar 968 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liradan 2 trilyon 532 milyar 668 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 7 milyar 202 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 379 milyar 594 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 422 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Eylül ile biten haftada 4 milyar 409 milyon lira artarak 421 milyar 784 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 186 milyar 613 milyon lirası konut, 5 milyar 757 milyon lirası taşıt ve 229 milyar 413 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.