Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 627 milyon lira artarak 2 trilyon 533 milyar 295 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Ekim ile biten haftada 627 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 532 milyar 668 milyon liradan 2 trilyon 533 milyar 295 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 7 milyar 132 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 372 milyar 462 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 425 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Ekim ile biten haftada 3 milyar 308 milyon lira artarak 425 milyar 92 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 187 milyar 870 milyon lirası konut, 5 milyar 783 milyon lirası taşıt ve 231 milyar 438 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 632 milyon lira artarak 381 milyar 573 milyon liraya yükseldi.