Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 70 milyon lira artarak 2 trilyon 566 milyar 365 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Ekim ile biten haftada 33 milyar 70 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 533 milyar 295 milyon liradan 2 trilyon 566 milyar 365 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 64 milyar 577 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 437 milyar 39 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 429 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Ekim ile biten haftada 4 milyar 130 milyon lira artarak 429 milyar 222 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 189 milyar 18 milyon lirası konut, 5 milyar 882 milyon lirası taşıt ve 234 milyar 321 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.