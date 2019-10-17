FİNANS

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 11 Ekim itibarıyla 2 trilyon 566 milyar 365 milyon liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 437 milyar 39 milyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 70 milyon lira artarak 2 trilyon 566 milyar 365 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Ekim ile biten haftada 33 milyar 70 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 533 milyar 295 milyon liradan 2 trilyon 566 milyar 365 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 64 milyar 577 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 437 milyar 39 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 429 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Ekim ile biten haftada 4 milyar 130 milyon lira artarak 429 milyar 222 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 189 milyar 18 milyon lirası konut, 5 milyar 882 milyon lirası taşıt ve 234 milyar 321 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 836 milyon lira artarak 384 milyar 409 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalarak 112 milyar 973 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 284 milyon lirası taksitli, 62 milyar 689 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 3,1 artarak 136 milyar 159 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 88 milyar 206 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 201 milyon lira artarak 590 milyar 177 milyon liraya yükseldi.

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemezAli Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez
Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecekProf. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

O mesafe 5,5 saate gidilecek! Başlıyor

O mesafe 5,5 saate gidilecek! Başlıyor

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez

Ali Osman Akat: ABD Türkiye’yle ortaklığı bozmak istemez

Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek

Prof. Dr. Aybar: İktisadi yaptırımlar Türkiye’yi operasyondan vazgeçirmeyecek

Naci Ağbal: 2020'de kamuya 60 bin personel alınması öngörülüyor

Naci Ağbal: 2020'de kamuya 60 bin personel alınması öngörülüyor

Can Baydarol: Silah satışına konulan ambargonun şu aşamada ciddiye alınmasına gerek yok

Can Baydarol: Silah satışına konulan ambargonun şu aşamada ciddiye alınmasına gerek yok

İstanbul'da kabin görevlisi başvurusuna gelenler modelleri aratmadı

İstanbul'da kabin görevlisi başvurusuna gelenler modelleri aratmadı

Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı

Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.